На Алтае начали проверку в частном детсаду из-за частых травм у ребенка

Сотрудник следственного комитета РФ . Архивное фото

Проверку в связи с частыми травмами ребенка в частном детсаду начали в Алтайском крае, сообщила помощник прокурора Мария Антошкина. «”В сети Интернет размещено сообщение о систематическом получении малолетним ребенком травм в частном детском саду в городе Барнауле. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку соблюдения законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за несовершеннолетними. Дать оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, безопасности при оказании услуг организацией”, – отметила Антошкина.

В СУСК по региону уточнили, что речь про полуторагодовалую девочку. По словам ее матери, в детском учреждении ненадлежащим образом организовано питание и условия пребывания детей. «”По данному сообщению следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям руководства дошкольного учреждения на предмет ненадлежащего оказания услуг”, – говорится в сообщении СУСК по региону.

Горняк22

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