На аварийной Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили первый котел

ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Архивное фото

Первый котел запустили на Шагонарской ТЭЦ в Туве, где в среду произошел взрыв с нарушением теплоснабжения, готовятся к запуску еще два, сообщил в четверг глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

“На Шагонарской ТЭЦ в работу запущен один котел, который поддерживает температуру воды в трубах около 40 градусов по всему городу. Обеспечена циркуляция воды для поддержания городской системы отопления в рабочем состоянии. В настоящее время готовятся к запуску еще два котла. Сейчас проводится обход с проверкой многоквартирных домов на предмет возможного повреждения труб и оперативного ремонта”, – написал глава Тувы.

В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. По данным Минстроя РФ, прорабатывается организация теплоснабжения по временной схеме.

“Выполнены работы по восстановлению кабелей энергоснабжения механизмов и по временной схеме организовано подача топлива. Обеспечивается подача тепла на магистральную теплотрассу города. Второй котел готовим к запуску сегодня. Выполняем работы по дефектовке и возможности топливоподачи для увеличения подачи топлива”, – приводятся слова министра в Telegram-канале правительства Тувы.

Как уточнил министр, в аварийно-восстановительных работах участвуют специалисты из нескольких городов и сел республики, также прибыла мобильная котельная мощностью 3,5 МВт из Хакасии.

В настоящее время готовятся места установки мобильных котлов на тепловых квартальных сетях. Сегодня ожидаются котлы из Москвы, Кемерово, Новосибирска и Красноярска. Прибывает дополнительное оборудование из Москвы, Новосибирска и других городов.

В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. По данным Минстроя РФ, прорабатывается организация теплоснабжения по временной схеме.

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