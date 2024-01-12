На Байкале спасли тонувшего северного оленя

Специалисты Бурприроднадзора спасли тонувшего в водах Байкала северного оленя, сообщила глава организации Марина Дамдинова.«

"Спасли дикого северного оленя! Оперативно вызволили дикое животное из вод Северного Байкала. Олень большой, сильный, ему около четырех лет. Все переживали, приложили много усилий для спасения оленя. Будем надеяться, что у него все будет хорошо", – цитирует Дамдинову IrkutskMedia.

Радио Sputnik также сообщало, что в Подмосковье спасли кота, просидевшего более 12 часов на колокольне.

Взято отсюда.