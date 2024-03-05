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На “Бородинском поле” предлагают с размахом погулять на Масленицу

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На "Бородинском поле" предлагают с размахом погулять на Масленицу

Музей-заповедник “Бородинское поле” пригласил желающих отпраздновать Масленицу 17 марта, сообщает пресс-служба учреждения.«

"Мы приглашаем вас посетить Стрелецкий лагерь XVII века и увидеть показательные маневры стрельцов-молодцов! В этот день вас ждут выступления творческих коллективов Можайского городского округа, мастер-классы, интерактивные площадки и Казачий Разгуляй, вкуснейшие блины и русское традиционное чаепитие", – говорится в сообщении.

Для любителей подвижных игр организаторы приготовили столб с подарками и построили огромную снежную крепость, пишет издание “Вести Подмосковья”.

Радио Sputnik рассказало, что в школах Ноябрьска в ЯНАО ввели “блинный день”.

Взято отсюда.

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