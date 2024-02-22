На длинные выходные москвичи предпочли туры с гастрономическим оттенком

По данным туроператоров, на длинные выходные москвичи предпочли поездки с гастрономическим оттенком, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).«”Туристы из Москвы, прежде всего, бронируют программы с каким-то гастрономическим элементом, они пользуются спросом именно на 23 февраля. Популярны однодневные туры в Егорьевск “Хмельное путешествие” и в Тверь с посещением пивного завода “Афанасий”, – говорится в сообщении.

Также в РСТ отметили, что в эти дни отлично продаются туры в Кострому – запущена “Ласточка”, которая приходит утром и около семи вечера отправляется обратно.

Как пишет издание “Вести Подмосковья”, на 23 февраля также востребованы экскурсионные программы на несколько дней в Вологду, Пензу, Саратов и по Золотому кольцу России.

Радио Sputnik сообщало, что в заповедниках на Ямале выделят спецзоны для туристов.

Взято отсюда.