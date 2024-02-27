На форуме “Россия” наградили лауреатов просветительской премии “Знание”

Торжественная церемония вручения просветительской премии “Знание.Премия” прошла в понедельник на выставке-форуме “Россия”, передает корреспондент РИА Новости.«”В этом году на премию поступило свыше 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. Среди целей Десятилетия науки и технологий есть популяризация научных знаний и достижений наших ученых. И лауреаты премии вносят в эту работу огромный вклад”, – сказал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Просветителем года в номинации “За вклад в просвещение в сфере “История” стал помощник президента России Владимир Мединский. В номинации “За вклад в просвещение лучшим просветительским проектом в сфере “Спорт и ЗОЖ” стал Международный мультиспортивный турнир “Игры будущего”.

Иностранным просветителем года стал журналист и военный корреспондент Адриан Боке, награду ему вручил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В номинации “За вклад в просвещение в сфере “Мы вместе”” победил журналист, военный корреспондент и писатель Семен Пегов.

Просветительской компанией года стала Госкорпорация “Росатом”.

Просветителями года в номинации “За общий вклад в просвещение” впервые стали сразу два человека – военкор Адриан Боке, а также российский кристаллограф-теоретик, минералог и профессор РАН Артем Оганов.

Всего на соискание премии в этом году было подано свыше 18 тысяч заявок, конкурс на попадание в шорт-лист премии составил порядка 150 участников на место.

Наибольшее количество заявок было получено в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника в России, который прошел в 2023 году.

Радио Sputnik также сообщало, что в “Сириусе” в рамках Всемирного фестиваля молодежи появится Город молодежи мира.

Взято отсюда.