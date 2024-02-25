реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии

На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло 25 февраля на северо-западе КНР. Об этом передает РИА Новости.

Китайский сейсмологический центр сообщил, что подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксировали в 12:15 — 7:15 по московскому времени возле уезда Акчи Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района. Информация о пострадавших не раскрывается.

В свою очередь Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о землетрясении магнитудой 5,7 в Китае на границы с Киргизией. Его зафиксировали в 04:15 по времени UTC — 07:28 по Москве в 158 километрах к западу от китайского города Аксу с населением 535 тысяч человек.

Очаг землетрясения располагался на глубине семи километров. Данные о жертвах и разрушениях не поступали.

Ранее землетрясение произошло в российском регионе. Подземный толчок магнитудой 4,6 зафиксировали в Дагестане.

Взято
отсюда

лента новостей сегодня , новости ру

горняк22 телеграм
Не бойтесь вызовов. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 1 февраля

Не бойтесь вызовов. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 1 февраля

Смелым в этот день все будет по плечу Ночное небо…

Узнать больше
Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина и вытеснять их из Италии

Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина и вытеснять их из Италии

Сторонников президента России Владимира Путина в Италии нужно лишить шенгенских виз…

Узнать больше
МЧС: в Подольске загорелось производственно-складское помещение

МЧС: в Подольске загорелось производственно-складское помещение

В подмосковном Подольске загорелось производственно-складское здание. Об этом сообщает РИА…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp