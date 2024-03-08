реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

На границе Украины и Румынии задержали полный уклонистов автобус

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

«Страна.ua»: на границы Украины с Румынией задержали автобус с 34 уклонистами

На границе Украины и Румынии задержали полный уклонистов автобус

Сотрудники Пограничной службы Украины задержали полный уклонистов автобус на погранпереходе в Румынию. Об этом со ссылкой на местных журналистов сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«В трех километрах от границы с Румынией задержали автобус, в который набились 34 уклонистов. (…) мужчины заплатили по 10 тысяч евро, чтобы выехать за границу таким способом», — говорится в публикации.

Отмечается, что организатор схемы задержан Службой безопасности Украины.

Ранее украинские пограничники поймали двух уклонистов, пытавшихся протий таможенный пункт в прицепе для животных. По информации ведомства, мужчины заплатили по 5 тысяч долларов для трансфера в Молдавию.

Взято
отсюда

яндекс новости сегодня , новости россии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Берегите женщин, вместо штрафа тюльпаны, море хризантем. Что произошло…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Около 10 лыжниц уехали в больницу после завала во…

Лыжи Фото: unsplash.com Соревнования проходили в сильную снежную бурю, и…

Тройное ДТП. Стали известны подробности смерти алтайского волонтера

Сначала в машину волонтера, который вез гуманитарный груз для участников…

Два человека погибли после атаки трех беспилотников в Белгородской…

Беспилотник Фото: pixabay Регион с начала спецоперации регулярно подвергается атакам…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp