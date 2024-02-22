На Ямал приедут 32 педагога по программе “Земский учитель”

В текущем году в школы небольших населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе по программе “Земский учитель” приедут работать 32 педагога, сообщает администрация округа.

На рассмотрение поступило 211 заявок от претендентов. Большинство обращений – от учителей начальных классов, говорится в сообщении.

Прием заявок завершится 14 апреля. Затем экспертная комиссия изучит документы претендентов и в мае назовет имена педагогов-участников программы “Земский учитель”, уточняет “Ямал-Медиа”.

“Земский учитель” на Ямале получит миллион рублей, которые сможет потратить по своему усмотрению. Обязательное условие – работа в сельской местности не менее пяти лет.

Радио Sputnik также сообщало, что в Госдуме предложили повысить выплаты в рамках программы “Земский доктор”.

Взято отсюда.