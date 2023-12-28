На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

Авиакомпания “Ямал” исполнила новогоднее пожелание 11-летнего Генрика, который в письме губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову рассказал о мечте посидеть за штурвалом самолета.«

"Мы не смогли пройти мимо. И предложили нашему командиру воздушного судна Сергею Горбунову стать на час волшебным другом для будущего пилота", – рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Командир экипажа рассказал Генрику о своей профессии и познакомил с особенностями устройства кабины пилота, добавляет ИА”Север-Пресс”.

Радио Sputnik сообщало, что губернатор Московской области Андрей Воробьев снял три шара с “Елки желаний”.

Взято отсюда.