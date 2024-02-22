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На Ямале более 6 тысяч человек получат выплату к 23 февраля

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На Ямале более 6 тысяч человек получат выплату к 23 февраля

Более шести тысяч ямальцев получат выплату к 23 февраля, сообщили в департаменте соцзащиты Ямало-Ненецкого автономного округа.

Размер выплаты составит 1 239 рублей, говорится в сообщении.«”На Ямале предусмотрена дополнительная мера поддержки для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, участников СВО, ветеранов боевых действий, инвалидов-военнослужащих, участников вооруженных конфликтов и семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в размере 1239 рублей”, – приводит комментарий окружного департамента ИА “Север Пресс”.

Радио Sputnik сообщало, что в Ямальском районе ЯНАО выдан первый в этом году “чумовой капитал”.

Взято отсюда.

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