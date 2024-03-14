На Ямале для четырех аэропортов закупят новое оборудование

Для аэропортов Надыма, Тольки, Тарко-Сале и Красноселькупа закупят спецтехнику и оборудование, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.«

"Самое большое пополнение ожидает аэропорт села Тольки. Запланировано поступление снегоочистителя, системы видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц и прибора для обнаружения паров взрывчатых веществ", – говорится в сообщении.

Надым получит оборудование для досмотра пассажиров и багажа, а также машину для очистки взлетно-посадочной полосы. Авивагавани в Красноселькупе передадут аэродромный источник питания и спецавтомобиль. Две новые досмотровые установки доставят в аэропорт Тарко-Сале, пишет ИА “Север-Пресс”.

Системы видеонаблюдения уже работают в аэропортах Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Салехарда. Они подключены к системе распознавания лиц, добавляет портал “Ямал-Медиа”.

Радио Sputnik также сообщало, что в России создали скрытый комплекс досмотра людей в аэропортах.

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