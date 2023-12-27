Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Ямале добились рекордного показателя заготовки оленины

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На Ямале добились рекордного показателя заготовки оленины

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году заготовили более 2,6 тысячи тонн оленины, сообщил первый заместитель председателя Заксобрания ЯНАО Алексей Ситников.«

"За последние пять лет этот показатель вырос на 40 процентов. Господдержка, которую округ продолжит реализовывать в следующем году, позволит увеличить долю глубокой переработки мяса до 75 процентов", – заявил депутат.

По его словам, также уверенный рост наблюдается в сфере производства рыбной продукции.«

"За 10 месяцев текущего года рыбоперерабатывающие предприятия произвели 2,8 тысячи тонн рыбной продукции. В ассортименте более 180 видов полуфабрикатов, консервов, слабосоленых, сыровяленых и копченых деликатесов премиум-класса. Инвестподдержка нацелена вдвое увеличить объем выпуска продукции из рыбы к 2026 году", – цитирует Ситникова ИА "Север-Пресс".

Радио Sputnik сообщало, что на Ямале в Обь выпустили 12 миллионов мальков муксуна.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

 Новости

Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии “Золотой орел”

29.12.2023

 Новости

Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”

29.12.2023

 Новости

“Мы уже в будущем”: нейрохирург в Петербурге провел редкую операцию

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix