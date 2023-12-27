На Ямале добились рекордного показателя заготовки оленины

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году заготовили более 2,6 тысячи тонн оленины, сообщил первый заместитель председателя Заксобрания ЯНАО Алексей Ситников.«

"За последние пять лет этот показатель вырос на 40 процентов. Господдержка, которую округ продолжит реализовывать в следующем году, позволит увеличить долю глубокой переработки мяса до 75 процентов", – заявил депутат.

По его словам, также уверенный рост наблюдается в сфере производства рыбной продукции.«

"За 10 месяцев текущего года рыбоперерабатывающие предприятия произвели 2,8 тысячи тонн рыбной продукции. В ассортименте более 180 видов полуфабрикатов, консервов, слабосоленых, сыровяленых и копченых деликатесов премиум-класса. Инвестподдержка нацелена вдвое увеличить объем выпуска продукции из рыбы к 2026 году", – цитирует Ситникова ИА "Север-Пресс".

Радио Sputnik сообщало, что на Ямале в Обь выпустили 12 миллионов мальков муксуна.

Взято отсюда.