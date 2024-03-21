На Ямале многодетные семьи участников СВО получили новые гарантии поддержки

Многодетные семьи участников СВО сохраняют право на получение бесплатного земельного участка, даже в случае гибели (признания безвестно отсутствующим или умершим) ребенка или нескольких детей после достижения 18-летнего возраста в ходе участия в специальной военной операции, сообщили в Заксобрании ЯНАО.

Председатель регионального парламента Сергей Ямкин пояснил, что речь идет о случаях, когда многодетные семьи уже стояли в очереди на получение бесплатного земельного участка, а в момент наступления их очередности потребовалось документальное подтверждение статуса многодетной семьи, говорится на сайте Заксобрания ЯНАО.«

"Мы единогласно проголосовали за инициативу, суть которой – поддержать многодетные семьи участников СВО. Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года", – приводит портал "Ямал-Медиа" слова Ямкина.

Инициировал изменения в законодательство исполняющий обязанности прокурора округа Денис Назаренко, добавляет ИА “Север Пресс”.

Ранее радио Sputnik писало, что ямальские спасатели помогли застрявшей в тундре семье с ребенком.

Взято отсюда.