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Пластиковые окна в Горняке

На Ямале начался отбор участников экологических экспедиций в Арктику

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На Ямале начался отбор участников экологических экспедиций в Арктику

На Ямале начался отбор 30 волонтеров для очистки арктических территорий региона, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Этим летом готовятся две экологические экспедиции в село Мыс Каменный и национальный парк “Ингилор”. Волонтерами в Арктику могут отправиться мужчины и женщины от 20 до 45 лет, как отмечается, готовые к физическому труду в полевых условиях.

Заявки на участие принимаются только от мужчин, участницы будут выбраны из числа претенденток прошлого года – рекордного по количеству заявок от женщин.

Каждая экспедиция рассчитана на две недели – с 29 июля по 11 августа.

Проект осуществляется межрегиональной общественной экосоциологической организацией “Зеленая Арктика”. Она была основана в 2014 году с целью привлечения добровольцев к проектам по очистке арктических территорий ЯНАО, добавляет портал “Ямал-Медиа”.

Радио Sputnik также рассказало, что в отдаленных районах Ямала ученые буду искать пластик в воде и воздухе.

Взято отсюда.

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