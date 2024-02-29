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На Ямале после послания Путина “донастроят” законодательство

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На Ямале после послания Путина "донастроят" законодательство

Послание Владимира Путина – четкий план и руководство к действию для властей Ямала, заявил председатель Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин.«

"Нам предстоит обновить перечень национальных проектов, донастроить налоговое законодательство с учетом снижения долговой нагрузки для льготных категорий граждан, инвестиционных компаний-партнеров, представителей малого и среднего бизнеса, создать комфортную правовую среду, поддержав по всем направлениям наши ямальские семьи", – написал в Telegram-канале спикер.

План выполнения поручений президента депутаты подготовят к следующему заседанию Заксобрания, добавляет портал “Ямал-Медиа”, ссылаясь на Ямкина.

Радио Sputnik рассказало, как послание Путина прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Взято отсюда.

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