На Ямале представили обновленное издание Красной книги региона

На Ямале прошла презентация нового издания Красной книги региона, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

В Красной книге представлено 153 вида животных, растений и грибов.

Часть книг из первого тиража передали в Российскую государственную библиотеку. Также отпечатанные экземпляры разошлют в главные библиотеки и учреждения округа и в другие регионы. Для всех желающих ознакомиться с обновленной Красной книгой доступна электронная версия, говорится в сообщении.

Как пишет портал “Ямал-Медиа”, в Красной книге представлен скорректированный в период 2010–2013 годов перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения местных видов животных, грибов и растений, которые подлежат особой охране.

Радио Sputnik также сообщало, как ученые оценили экологическое состояние главной водной артерии Ямала.

Взято отсюда.