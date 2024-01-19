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На Ямале рассказали, как избежать распространения коклюша

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На Ямале рассказали, как избежать распространения коклюша

Для борьбы с коклюшем необходимо возобновить делать прививки детям с трехмесячного возраста, считает врач, аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

По данным Роспотребнадзора, резкий рост заболеваемости коклюшем зафиксирован в Челябинской и Томской областях, Санкт-Петербурге и Татарстане.

Иммунолог отметил, что нынешние вспышки коклюша связаны с тем, что в период коронавирусной инфекции была затруднена работа по вакцинации детей.«

"Какой-то год поликлиники были закрыты на плановые осмотры и вакцинации. Поэтому детям, которые попали в такие условия, нужно сейчас все эти прививки по календарю (прививок) срочно делать", – предупредил врач в интервью порталу "Ямал-Медиа".

По его словам, первую прививку следует делать в три месяца.«”Почему в три месяца? Потому что в этот момент ребенок защищен материнскими антителами, но чтобы у него развился свой собственный активный иммунитет к году, нужно начинать делать эти прививки с трехмесячного возраста”, – пояснил Болибок.

В эфире радио Sputnik иммунолог Николай Крючков рассказал, какие симптомы могут указывать на коклюш.Большим о маленькихЧто нужно знать о коклюше?9 декабря 2023, 12:33

Взято отсюда.

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