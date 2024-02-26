На Ямале строительная компания едва не осушила озеро

На Ямале строительная компания заплатила штраф за забор воды из безымянного озера сверх лимита, сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.«”Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства об охране водных объектов ООО “СибПромСтрой”. Установлено, что организация осуществила забор водных ресурсов, почти в четыре раза превышающий разрешенный объем изъятия из озера без названия (бассейн Карского моря)”, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Штраф составил 36 тысяч рублей, уточняет ИА “Север-Пресс”.

Радио Sputnik также сообщало, что в Норвегии разрешат сбрасывать отходы во фьорды.

Взято отсюда.