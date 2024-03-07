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На Ямале впервые применили новый способ диагностики рака легкого

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На Ямале впервые применили новый способ диагностики рака легкого

В Салехардской окружной клинической больнице применили новый способ диагностики рака легкого с использованием ангиографа, сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.«”Современная аппаратура позволяет увидеть и оценить координаты опухоли рентгеновскими лучами в 3D-изображении, и затем точно попасть в него инструментом забора ткани с минимальными травмами для пациента”, – говорится в сообщении.

Идея использовать ангиограф принадлежит торакальному хирургу Сергею Тимофееву, рассказывает заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сергей Васильев.

“Опухолевый очаг из-за его малых размеров и произвольного расположения в объемной легочной ткани сложно обнаружить. Для точного определения места новообразования Сергей Николаевич предложил задействовать возможности ангиографа, который находится в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения”, – цитирует заведующего отделением портал “Ямал-Медиа”.

В ЯНАО с 2021 года действует программа премирования медиков, которые смогли диагностировать у пациентов онкологические заболевания на ранних стадиях. Поощрение рассчитано для непрофильных специалистов, заподозривших болезнь. Размер премии врачам – 19 тысяч рублей, фельдшерам – девять тысяч рублей, добавляет ИА “Север-Пресс”.

Радио Sputnik также сообщало, что российские ученые использовали ИИ для диагностики дислексии.Профилактика с Геннадием ОнищенкоПринципы здравоохранения, ортопоксвирусы и стрессоустойчивость подростков16 февраля, 14:04

Взято отсюда.

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