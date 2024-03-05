На Ямале введено денежное поощрение и для “хорошистов”

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа решили поощрять не только отличников, но и выпускников, имеющих в аттестате до двух четверок, говорится в сообщении администрации региона.«”На Ямале утвердили документ, предусматривающий денежное поощрение для обладателей медалей “За особые успехи в учении” I и II степени. Документ увеличивает размер премии за медаль I степени до 20 тысяч рублей и предусматривает награду за медаль II степени – 15 тысяч рублей”, – сказано в сообщении.

Медалисты стали получать денежные поощрения с 2010 года.

В прошлом году такие выплаты получили 273 выпускника ямальских школ, годом ранее – 270 юношей и девушек, пишет ИА “Север Пресс”.

Радио Sputnik также сообщало, что выпускникам могут разрешить пересдачу ЕГЭ по одному из предметов.

Взято отсюда.