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На “Играх будущего” краснодарцы победили в боевых поединках

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На "Играх будущего" краснодарцы победили в боевых поединках

На “Играх будущего” в Казани краснодарцы победили в Mortal Kombat и боевых поединках, говористя в сообщении “Кубань 24”.«

"Самое сложное, необычное то, что нужно было совмещать именно с игрой. Это не наша специфика. Нам приходилось перестраиваться, учиться, но было важно побеждать, потому что баллы идут в общий зачет команды и с фиджитал-поединка. Мы с этой задачей справились. Было тяжело, но справились. Поэтому мы довольны результатом – стали чемпионами", – рассказал старший тренер и руководитель бойцовского клуба "Кузня" в Краснодаре Олег Перевертунов.

“Игры будущего” – первые мультиспортивные соревнования на стыке физической культуры, киберспорта или VR-технологии. На международном турнире предусмотрены 20 дисциплин. В состязаниях участвуют 270 команд из 100 стран.

Радио Sputnik также сообщало, что президент РФ Владимир Путин дал старт “Играм будущего”.

Взято отсюда.

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