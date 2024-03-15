На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление

Сотрудник пожарной службы . Архивное фото

Задымление произошло на избирательном участке в школе №21 в Асбесте, сообщили РИА Новости в свердловском избиркоме в пятницу.

“Ситуация не повлияла на работу избирательной комиссии благодаря слаженным действиям дежурных и правоохранительных органов. Задымление было, о причинах – в профильные ведомства”, — сказала собеседница агентства.

Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что в школе “произошел пожар”.

город Горняк

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