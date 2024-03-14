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На избирательных участках в Подмосковье будут угощать блинами

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На избирательных участках в Подмосковье будут угощать блинами

Рядом с избирательными участками в Подмосковье развернутся масленичные гуляния с блинами, сообщает телеканал “360”.

Масленичные лакомства будут раздавать во всех городах региона, говорится в публикации.

В пятницу, 15 марта, стартует трехдневное голосование на выборах президента России. На почти четырех тысячах избирательных участках в Московской области будут работать порядка 36 тысяч человек.

Отмечается, что около 844 тысяч жителей региона подали заявления на участие в электронном голосовании.

Радио Sputnik также сообщало, что президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед президентскими выборами.

Взято отсюда.

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