На железнодорожном перегоне в Самарской области произошел хлопок

На железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области произошел хлопок, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района.

Данных о пострадавших нет, приводит РИА Новости информацию службы.

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили журналистам, что движение поездов на перегоне приостановлено из-за “незаконного вмешательства посторонних лиц”. «”Четвертого марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов на перегоне Звезда – Чапаевск (Самарская область) Куйбышевской железной дороги. В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено”, – цитирует агентство сообщение ведомства.

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