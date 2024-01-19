На Жигулевском море пройдет ЧР по лыжным гонкам под парусом

С 1 по 4 февраля на ледовой акватории Жигулевского моря (Куйбышевского водохранилища) пройдет чемпионат России по лыжным гонкам под парусом, пишет “Волга Ньюс”.

Соревнования состоятся в классах сноукайтинг-лыжи и сноукайтинг-доска. Десятки спортсменов из разных уголков страны будут сражаться за звание чемпиона России в дисциплине курс-рейс – череде коротких, но зрелищных гонок под парусом, говорится в сообщении.

Чемпионат России по сноукайтингу будет сопровождаться заездами на велосипедах и на беговелах. Ожидается проведение лыжной регаты, эстафеты, традиционных семейных забегов.

Радио Sputnik также рассказало, как в Самарской области готовятся к автогонкам на Куйбышевском водохранилище.

Взято отсюда.