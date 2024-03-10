На Камчатке собака напала на ребенка

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото

Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту нападения домашней собаки на ребенка, в результате оставшегося без фаланги пальца руки, сообщила пресс-служба ведомства.

“Организована проверка по информации из СМИ о нападении на 8-летнего мальчика в подъезде жилого дома по Ленинградской Петропавловска-Камчатского, в результате которого ребенок получил травмы. Детали произошедшего устанавливаются”, – говорится в сообщении.

В ряде местных СМИ мамой пострадавшего мальчика размещены фотографии повреждений, нанесенных ребенку и справка из медицинского учреждения. В выписке говорится, что 9 марта мальчик был помещен в детское хирургическое отделение Камчатской краевой детской больницы. Диагноз: “травматический отрыв (частичный) ногтевой фаланги второго пальца правой кисти. Укушенная рана средней фаланги третьего пальца правой кисти и ссадины в области правого коленного сустава”.

По итогам доследственной проверки будет принято решение возбуждать или нет уголовное дело.

город Горняк

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