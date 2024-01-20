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На Камчатке в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека

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На Камчатке в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека

Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото

Три человека пострадали в ДТП легкового автомобиля с автобусом на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

“На 21-ом километре трассы Петропавловск – Камчатский – Мильково 60-летняя гражданка, управляя автомобилем “Тойота Раш”, не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с микроавтобусом “Форд Транзит” под управлением 42-летнего гражданина. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля “Тойота Раш” и два пассажира “Форд Транзит”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают сотрудники ГИБДД, информация уточняется. По факту происшествия проводится проверка.

город Горняк
Взято отсюда
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