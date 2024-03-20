На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели туристов в лавине

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, организовавшего поход, и 32-летнего руководителя туристической группы, туристы из которой погибли на перевале Красноармейский во время схода лавины 18 марта, сообщил СУСК.

“В отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу, возбуждено уголовное дело об оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины (часть 3 статьи 238 УК РФ)”, – сообщает ведомство.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Камчатского края. Как полагает следствие, подозреваемые оказывали платные образовательные услуги по подготовке и повышению квалификации инструкторов-проводников и организовали поход первой категории сложности.

“Будет дана оценка степени виновности каждого, проведены иные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Решается вопрос об избрании меры пресечения”, – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время руководитель тургруппы задержан.

Туристическая группа из 11 человек выполняла поход первой категории сложности и состояла из учеников Клуба туристов имени Травина из Петропавловска-Камчатского. Группа была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел в понедельник, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли девять человек. Под лавиной погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша.

город Горняк

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