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На катки под Москвой в первый день нового года вышли 8 тысяч человек

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На катки под Москвой в первый день нового года вышли 8 тысяч человек

В первый день нового года 7,8 тысячи человек вышли на лед в парках Подмосковья, сообщили в Минблаго региона.«”В этом сезоне для гостей и жителей Подмосковья функционирует 32 катка под открытым небом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря”, – рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Всего в период с 31 декабря по 3 января парки региона посетили 438 тысяч человек, добавляет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

В середине декабря радио Sputnik сообщало об открытии искусственных катков в двух городах Московской области.

Взято отсюда.

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