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На конкурс “Экопоколение” заявки будут принимать до 12 апреля

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На конкурс "Экопоколение" заявки будут принимать до 12 апреля

В Подмосковье стартовал конкурс для подростков “Экопоколение”, заявки на участие будут принимать до 12 апреля, сообщила пресс-служба Минэкологии Московской области.

Конкурс проходит в рамках Всероссийского проекта “Юннаты Первых” и призван мотивировать молодых людей на разработку уникального экологического проекта, сказано в комментарии.

Школьники в возрасте от 14 до 17 лет должны продумать идею экопроекта и подать заявку на участие в конкурсе, а затем пройти четырехуровневый отбор.«

"В рамках конкурса у подрастающих талантливых экоактивистов появится возможность реализовать свои идеи и навыки на практике. Ребятам предстоит разработать свою идею и воссоздать ее в виде индивидуального экологического проекта, направленного на защиту окружающего мира", – отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Конкурс продлится до 31 октября 2024 года, добавляет РИАМО.

Радио Sputnik рассказало, что пять экопроектов, разработанных на Ямале, вошли в число лучших на Всероссийском конкурсе.

Взято отсюда.

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