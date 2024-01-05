На Крымском мосту снова приостановили движение транспорта

Крымский мост. Архивное фото

Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно временно перекрыли в пятницу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Первый раз движение перекрывали более чем на 20 минут в первой половине дня.

“Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто”, – говорится в сообщении. Причины не назывались.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Горняк22

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