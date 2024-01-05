Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Крымском мосту снова приостановили движение транспорта

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На Крымском мосту снова приостановили движение транспорта

Крымский мост. Архивное фото

Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно временно перекрыли в пятницу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Первый раз движение перекрывали более чем на 20 минут в первой половине дня.

“Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто”, – говорится в сообщении. Причины не назывались.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Горняк22
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Почти 40 украинских беспилотников сбили над Крымом и Краснодарским краем

05.01.2024

 Происшествия

Скончалась режиссер Елена Демидова, снявшая “Алису в стране чудес”

05.01.2024

 Происшествия

Умер известный алтайский мастер-камнерез Александр Ковацкий

05.01.2024

 Происшествия

Скончался актер фильма “Брат-2” Константин Желдин

05.01.2024

 Происшествия

Водитель рейсового автобуса сбил 10-летнюю девочку в Бийске

05.01.2024

 Интересное

СМИ: Настя Ивлеева из-за хейта решила покинуть Россию

05.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле продают BMW в редком цвете Monte Carlo Blau

05.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае в 2024 году планируют принять 2,4 млн туристов

05.01.2024

 Интересное

Фильм Бременские музыканты стал одним из лидеров проката в Алтайском крае

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix