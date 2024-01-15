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На Кубани активизировались мошенники, навязывающие “лекарства” пенсионерам

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На Кубани активизировались мошенники, навязывающие "лекарства" пенсионерам

В Краснодарском крае зафиксирован всплеск мошенничества, связанный с запугиванием пенсионеров тяжелыми заболеваниями и навязыванием им дорогостоящих “лекарств”, сообщает ОМВД по Усть-Лабинскому району.

Злоумышленники обзванивают пожилых людей, представляются врачами и вводят собеседников в заблуждение по поводу их состояния здоровья, чтобы вынудить купить таблетки за сотни тысяч рублей, говорится в сообщении ведомства в .

Как правило, пенсионерам за такие суммы передают обычные “пустышки”, уточняет “Кубань24″”.

Медики могут выписать рецепт или назначить препарат только во время осмотра, напомнили правоохранители жителям Краснодарского края и призвали к бдительности.

В эфире радио Sputnik юрист раскрыл схему мошенничества с требованием оплаты проезда по трассе.Прямой эфирОтправили деньги мошенникам? Банк вернет, но есть условие8 января, 15:17

Взято отсюда.

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