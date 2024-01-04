На Кубани до смерти избили студента-инвалида

Сотрудник полиции. Архивное фото

Учащегося краснодарского колледжа, 17-летнего инвалида, избили до смерти в станице Северской на Кубани, заведено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Как сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре, между 17-летними молодыми людьми вечером 1 января в станице Северской произошел конфликт. Местный житель дважды ударил студента Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа в челюсть, а когда увидел, что тот не может встать, вместе с друзьями начал оказывать ему помощь, отнес на скамейку, понял, что парень подает признаки жизни, и скрылся, отметили в надзорном ведомстве.

Студент-инвалид, перенесший шунтирование головного мозга, скончался, его тело нашли в тот же день возле магазина по улице Ильская. Отмечается, что оба несовершеннолетних и их семьи на профилактическом учете не состоят. «”Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть – ред.). Подозреваемый допрошен следователем, и ему избрана мера пресечения”, – сообщили РИА Новости в СУ СК по региону.

горняк

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