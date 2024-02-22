На Кубани мужчина напал с поленом на приехавшую по вызову медсестру

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото

Житель Краснодарского края пытался зарезать знакомого, а потом напал с поленом на фельдшера скорой помощи, прибывшую на вызов, сообщило СУСК РФ по региону в телеграм-канале.

По данным следствия, в Тихорецком районе Кубани в минувшую субботу подозреваемый выпивал со знакомым, а затем ударил его несколько раз ножом. На место по вызову прибыла медицинская бригада. Пока раненому оказывали помощь, фигурант деревянным поленом ударил по голове медицинскую сестру. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Пострадавший мужчина доставлен в больницу. «”Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении вреда здоровью фельдшеру скорой медицинской помощи Тихорецкой ЦРБ и покушении на убийство своего знакомого (часть 2 статьи 115, часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемого задержали, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его заключении под стражу.

новости Алтайский

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