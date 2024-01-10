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На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента

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На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента

Автомобиль полиции. Архивное фото

Врача-терапевта ЦРБ Красноармейского района Кубани, в чью смену к больничной койке привязали пожилого пациента, отстранили от работы в рамках внутренней проверки, сообщил РИА Новости главный врач больницы Андрей Бобров.

Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение внука пенсионера, который рассказал о том, что его пожилого дедушку привезли в Красноармейскую ЦРБ с подозрением на пневмонию и поместили в терапевтическое отделение больницы. Через несколько дней родственникам пациента позвонил его сосед по палате и рассказал о жестоком обращении над мужчиной. На кадрах, снятых в больнице, видно, что пациент лежит только в рубашке и в памперсах, его рука и ноги привязаны отрезками простыни к койке.

Прокуратура начала проверку. Материалы направили в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, рассказали РИА Новости в надзорном ведомстве региона.

“Считаю себя обязанным извиниться перед самим пациентом и его родными. Врач-терапевт смены уже отстранен от исполнения обязанностей. В учреждении проводится внутренняя проверка. Опрошены не только медработники, но и пациенты соседних палат терапевтического отделения. Еще раз приношу свои извинения. По результатам проверки будут приняты исключительные меры”, – сказал Бобров.

Он добавил, что на данный момент пациент получает лечение в полном объеме.

новости Алтайский
Взято отсюда
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