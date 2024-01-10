Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Кубани водителя уволят за высадку подростка из автобуса

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На Кубани водителя уволят за высадку подростка из автобуса

Салон автобуса. Архивное фото

Водитель автобуса отстранен от работы и будет уволен за то, что высадил девочку-подростка на трассе в Туапсинском районе Краснодарского края, поскольку он поехал по измененному маршруту и не собирался доставлять ребенка в необходимый ей населенный пункт, сообщили в администрации муниципалитета.

“Мать девочки-подростка сообщила, что водитель, взяв оплату с ребенка, который должен был ехать в село Кривенковское, не сообщил, что автобус следует по другому маршруту. Поняв, что едет не туда, девочка попросила доставить ее обратно в город. На это водитель предложил ей выйти из автобуса… Водитель, который высадил ребенка на трассе, отстранен от работы и будет уволен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что перевозчик принес семье подростка извинения.

Между тем, еще в марте 2021 года в России вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, которые, например, не оплатили проезд. Законодательный акт приняли после ряда резонансных случаев, когда детей высаживали в малолюдных местах, в мороз и при прочих возмутивших общественность обстоятельствах.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Полиция в Петербурге проведет проверку после драки в ТЦ

10.01.2024

 Новости

В поезде “Москва — Чита” умерла семимесячная девочка

10.01.2024

 Новости

На Кубани водителя уволят за высадку подростка из автобуса

10.01.2024

 Новости

На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

10.01.2024

 Новости

Во Владимирской области на швейной фабрике ликвидировали открытое горение

10.01.2024

 Интересное

Рождественский мясоед, или Домочадцев день отмечают 10 января

10.01.2024

 Интересное

Ловите вдохновение. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 10 января

10.01.2024

 Интересное

Какого числа будет Крещение Господне в 2024 году и как отмечают этот день?

10.01.2024

 Интересное

Барнаульцы пожаловались на открытый погреб по пути в школу

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix