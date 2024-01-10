На Кубани водителя уволят за высадку подростка из автобуса

Салон автобуса. Архивное фото

Водитель автобуса отстранен от работы и будет уволен за то, что высадил девочку-подростка на трассе в Туапсинском районе Краснодарского края, поскольку он поехал по измененному маршруту и не собирался доставлять ребенка в необходимый ей населенный пункт, сообщили в администрации муниципалитета.

“Мать девочки-подростка сообщила, что водитель, взяв оплату с ребенка, который должен был ехать в село Кривенковское, не сообщил, что автобус следует по другому маршруту. Поняв, что едет не туда, девочка попросила доставить ее обратно в город. На это водитель предложил ей выйти из автобуса… Водитель, который высадил ребенка на трассе, отстранен от работы и будет уволен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что перевозчик принес семье подростка извинения.

Между тем, еще в марте 2021 года в России вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, которые, например, не оплатили проезд. Законодательный акт приняли после ряда резонансных случаев, когда детей высаживали в малолюдных местах, в мороз и при прочих возмутивших общественность обстоятельствах.

город Горняк

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