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На Кубани возбудили дело из-за привязанного к больничной койке пенсионера

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На Кубани возбудили дело из-за привязанного к больничной койке пенсионера

Пустая койка в больничном коридоре. Архивное фото

Следователи возбудили уголовное дело в отношении медсестры и санитарки районной больницы в станице Полтавской на Кубани, привязавших к больничной койке пенсионера, сообщают в краевом СУСК в Telegram-канале.

“Возбуждено уголовное дело в отношении санитарки и медицинской сестры медицинского учреждения (пункт “а” части 2 статьи 127 УК РФ)”, – говорится в сообщении.

По версии следствия, 6 января в терапевтическое отделение районной больницы станицы Полтавской был госпитализирован 76-летний мужчина. Через день медсестра и санитарка принудительно привязали пенсионера к металлической кровати, когда увидели, что начал ходить по территории отделения. Сосед по палате рассказал о произошедшем родственникам мужчины.

Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение внука пенсионера, который показал кадры, где ноги и рука его пожилого дедушки были привязаны отрезками простыни к больничной койке. На видео пациент лежит только в рубашке и памперсах.

Главный врач больницы Андрей Бобров рассказал РИА Новости, что врача-терапевта, в чью смену привязали пожилого пациента, отстранили от работы в рамках внутренней проверки. Также Бобров извинился перед пациентом и его родными, добавив, что на данный момент мужчина “получает лечение в полном объеме”.

Горняк22
Взято отсюда
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