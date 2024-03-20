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На Кубани уничтожили почти 700 боеприпасов времен ВОВ

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На Кубани уничтожили почти 700 боеприпасов времен ВОВ

Сотрудник Росгвардии. Архивное фото

Росгвардейцы Кубани уничтожили 671 боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаруженный на окраине города Гулькевичи во время земляных работ, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Краснодарскому краю.

“Взрывотехники ОМОН “Пластун” Росгвардии идентифицировали и обезвредили 671 снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный на окраине города Гулькевичи. Арсенал ржавых боеприпасов – разнокалиберные артиллерийские снаряды и минометные мины, выстрелы к авиационной пушке, 2,5-килограммовые авиационные бомбы – нашли рабочие во время земляных работ на строительной площадке”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты Росгвардии обследовали снаряды, а затем вывезли их из жилого сектора и уничтожили партиями за несколько часов.

новости Локтевский
Взято отсюда
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