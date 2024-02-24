На Кубани упал один летательный аппарат, уточнил оперштаб

Только один летательный аппарат упал в хуторе Каневского района Краснодарского края, уточнили в оперативном штабе региона.

Ранее сообщалось о падении двух летательных аппаратов на Кубани. Оперштаб также информировал о возгорании упавшего летательного аппарата и камыша на площади примерно 250 квадратных метров. Отмечалось, что никто не пострадал, угрозы жилым домам нет.«

"По уточненной информации ЕДДС Каневского района, в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата", – говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Также отмечается, что пожар, произошедший после падения летательного аппарата, удалось локализовать в 20:50, а затем полностью ликвидировать. «”В 21:45 полная ликвидация пожара”, – информировали в оперштабе.

Радио Sputnik ранее писало о причине пожара в историческом здании в центре Москвы.

Взято отсюда.