На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

Пепловый выброс на вулкане Эбеко. Архивное фото

Пепловый выброс на высоту 2,8 километра зафиксировали специалисты в среду на курильском вулкане Эбеко, информирует пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области в Telegram-канале. «”Утром 10 января в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ ЧС России по Сахалинской области поступила информация от островной группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,8 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 километров”, – говорится в сообщении регионального главка.

По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

город Горняк

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