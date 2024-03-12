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На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

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На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир. Архивное фото

Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован утром в среду на курильском вулкане Эбеко, шлейф протянулся на 10 километров, сообщил институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 2,5 километра над уровнем моря.

“Шлейф пепла протянулся на 10 километров на юг от вулкана”, – говорится в сообщении института в Telegram-канале и отмечается, что ситуация представляет опасность для местных авиаперевозок.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

Горняк22
Взято отсюда
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На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир. Архивное…

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