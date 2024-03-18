На льду Байкала замечены новые становые трещины

Лед озера Байкал покрывают новые становые трещины, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным ведомства, негативное влияние на структуру льда оказывает потепление.«

"Две становые трещины (два ледяных шва, – ред.) от 10 до 80 см образовались на выходе из Усть-Ангинского залива в Ольхонском районе. Также становая трещина шириной до 1,5 метров появилась на озере в месте от мыса Кадильный до Бугульдейки", – цитирует агентство текст сообщения ведомства.

Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей региона учитывать ситуацию при планировании пеших переходов по Байкалу.

Радио Sputnik также рассказало, что в Москве обсудили способы восстановления причалов на Байкале.

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