На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с грузовиком

Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото

ДТП произошло на севере Москвы на Ленинградском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.«”ДТП с участием одного транспортного средства произошло на 24-м километре Ленинградского шоссе. Пострадавших нет”, – рассказали в пресс-службе.

Вместе с тем, источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что у грузовика перевернулся контейнер.

Управление Роспотребнадзора по Москве, в свою очередь, сообщило, что в результате аварии произошло повреждение контейнера с фтороводородной кислотой. Ведомство не выявило загрязнения воздуха после ДТП, продолжает контролировать ситуацию.

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