На Ленинградском шоссе в Москве загорелся грузовик

Место возгорания грузового автомобиля на Ленинградском шоссе в Москве

Грузовой автомобиль загорелся на Ленинградском шоссе в районе дома 9, движение по обеим сторонам шоссе перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта. «”На Ленинградском шоссе в районе дома №9 произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыто движение по обеим сторонам Ленинградского шоссе, выбирайте пути объезда”, – говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале столичного ведомства сообщили, что для движения открыты две полосы из четырех.«”Для движения открыты две полосы”, – добавляется в сообщении.

Горняк22

Взято отсюда

Источник