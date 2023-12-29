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На Ленинградском шоссе в Москве загорелся грузовик

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На Ленинградском шоссе в Москве загорелся грузовик

Место возгорания грузового автомобиля на Ленинградском шоссе в Москве

Грузовой автомобиль загорелся на Ленинградском шоссе в районе дома 9, движение по обеим сторонам шоссе перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта. «”На Ленинградском шоссе в районе дома №9 произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыто движение по обеим сторонам Ленинградского шоссе, выбирайте пути объезда”, – говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале столичного ведомства сообщили, что для движения открыты две полосы из четырех.«”Для движения открыты две полосы”, – добавляется в сообщении.

Горняк22
Взято отсюда
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