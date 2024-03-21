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Пластиковые окна в Горняке

На месте бывшей свалки в Сочи будет открыт питомник субтропических растений

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На месте бывшей свалки в Сочи будет открыт питомник субтропических растений

Субтропические растения и цветы будут выращивать на территории рекультивированного полигона в Адлерском районе Сочи, сообщила первый заместитель главы города Светлана Калинина.

Сейчас проводится экспертиза участка, просчитывается монтаж и подключение инженерных коммуникаций, осуществлена предпосадка теплиц. Летом планируют подобрать первые культуры, приводит портал “Кубань 24” сообщение пресс-служба мэрии города-курорта.

Площадь будущего питомника составляет порядка семи гектаров. Там разместят теплицы, а также будут выращивать растения в открытом грунте, добавляется в материале.

Радио Sputnik ранее рассказало, почему аэропорт Адлер может изменить правила работы.

Взято отсюда.

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