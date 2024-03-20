На место обрушения на руднике “Пионер” вылетела новая группа спасателей

Спасательные работы на руднике “Пионер”. Архивное фото

Дополнительная группировка спасателей вылетела из Новокузнецка в Приамурье на поисково-спасательную операцию на руднике “Пионер”, сообщила пресс-служба МЧС России.

Обрушение породы на “Пионере” в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. В Амурской области введен региональный режим ЧС. Помощь оказывают специалисты из Якутии, Хабаровского края, Приморья и Кузбасса.

“По поручению главы МЧС России Александра Куренкова дополнительные силы направлены к месту проведения поисково-спасательной операции на руднике “Пионер” в Амурской области. Спецборт с группировкой спасателей во главе с заместителем министра Анатолием Супруновским вылетел из аэропорта Новокузнецка в город Благовещенск”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет МЧС России доставит к месту аварии в Приамурье 30 человек, среди которых горноспасатели, шахтовые специалисты и группа инженеров, а также аварийно-спасательное оборудование, а именно насосы высокой производительности для откачки воды мощностью на 750 и 180 кубометров в час, гидравлическое и пневматическое оборудование, приборы рудничного контроля и другое.

Кроме того, горноспасатели и работники предприятия в круглосуточном режиме формируют грунтовую перемычку из скальной породы для предотвращения поступления грунта в шахту. Отмечается, что всего к поисково-спасательной операции привлечены порядка 220 человек.

новости Локтевский

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