В Москве на МКАДе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«На внутренней стороне 101-го км МКАД (перед развязкой с Хабаровской улицей) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», – говорится в публикации.

Дептранс отметил, что движение в районе ДТП затруднено, и рекомендовал водителям выбирать пути объезда.

Впоследствии столичная прокуратура сообщила, что в результате аварии пострадали два человека.

«Мужчина 2001 г.р., управляя автомобилем Toyota не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства Renault и столкнулся с ним. В результате дорожной аварии в медицинские учреждения доставлены водитель и пассажирка Renault».

Оперативные службы разбираются в обстоятельствах ДТП. Позднее Дептранс написал, что движение на внутреннем участке 101-го км МКАД восстановлено.

Ранее в Хабаровске из-за скользких дорог произошло столкновение сразу семи машин.

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