На московском стенде на выставке “Россия” пройдет молодежная неделя

Молодежная неделя пройдет с 24 по 28 января на международной выставке-форуме “Россия”, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.«

"В пространстве Москвы на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоится молодежная неделя. Она пройдет с 24 по 28 января. Гостям представят проекты для молодых москвичей и жителей других городов, расскажут о волонтерстве и развитии карьеры", – говорится в публикации.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, посетители столичного стенда смогут “узнать о проектах для молодежи, послушать лекции экспертов и задать им вопросы, принять участие в практикумах”.

Радио Sputnik сообщало, что, согласно опросу, дает посещение выставки “Россия”.

Взято отсюда.