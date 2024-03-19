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Пластиковые окна в Горняке

На набережных в центре Москвы установили противопаводковые барьеры

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На набережных в центре Москвы установили противопаводковые барьеры

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили на двух набережных в центре столицы противопаводковые барьеры, сообщил заммэра городапо вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На причалах “Зарядье” на Москворецкой набережной и “Международная выставка” на Краснопресненской установлены пластиковые водоналивные барьеры, которые предотвращают подтопление причалов и подземных пешеходных переходов при резком повышении уровня воды, добавляет РИАМО.

Отмечается, что блоки размером 1,5 на 2 метра разработаны и произведены в России из отечественного материала.

Ранее радио Sputnik рассказало, что жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о возможных подтоплениях.

Взято отсюда.

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