На набережных в центре Москвы установили противопаводковые барьеры

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили на двух набережных в центре столицы противопаводковые барьеры, сообщил заммэра городапо вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На причалах “Зарядье” на Москворецкой набережной и “Международная выставка” на Краснопресненской установлены пластиковые водоналивные барьеры, которые предотвращают подтопление причалов и подземных пешеходных переходов при резком повышении уровня воды, добавляет РИАМО.

Отмечается, что блоки размером 1,5 на 2 метра разработаны и произведены в России из отечественного материала.

Ранее радио Sputnik рассказало, что жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о возможных подтоплениях.

Взято отсюда.