На набережных в центре Москвы установили противопаводковые барьеры

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили на двух набережных в центре столицы противопаводковые барьеры, сообщил заммэра городапо вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
На причалах “Зарядье” на Москворецкой набережной и “Международная выставка” на Краснопресненской установлены пластиковые водоналивные барьеры, которые предотвращают подтопление причалов и подземных пешеходных переходов при резком повышении уровня воды, добавляет РИАМО.
Отмечается, что блоки размером 1,5 на 2 метра разработаны и произведены в России из отечественного материала.
Ранее радио Sputnik рассказало, что жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о возможных подтоплениях.
Взято отсюда.